Матвиенко призвала переориентировать маткапитал на поддержку многодетности

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Программу материнского капитала необходимо переориентировать на поддержку многодетных семей, призвала председатель Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Настало время совершенствования программы материнского капитала. Полагаем, что следует переориентировать ее на <...> рождение третьего и последующих детей", – заявила Матвиенко.

Она объяснила, что на данный момент маткапитал на второго и последующих детей меньше, чем на первого. Также Матвиенко уверена, что все федеральные и региональные меры поддержки должны быть сконцентрированы на рождение третьего и последующих детей.

Кроме того, глава Совфеда выступила за дифференцированность ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей: чем больше детей, тем ниже ставка. Также развития требует модель льготного и доступного арендного жилья для семей, отметила Матвиенко.

"Считаем, что компании, которые внедряют высокие стандарты демографической поддержки, должны поощряться, и морально поощряться, иметь право на прочих равных на определенные преференции со стороны государства. Это было бы справедливо", – сказала она.

Ранее Владимир Путин заявил, что государство должно сделать все необходимое, чтобы рождение ребенка не ухудшало положение семьи. Президент отметил, что нужно прийти к тому, чтобы люди стремились стать родителями и хотели реализоваться в воспитании детей, а также были уверены в том, что страна окажет в нужный момент поддержку.

Создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, является важнейшим направлением всех национальных проектов и стратегических планов развития, указал лидер страны.

