05 февраля, 07:25Происшествия
Пострадавшие при нападении в красноярской школе дети находятся в реанимации с ожогами
Фото: ТАСС/Николай Бурматов
Трое подростков, госпитализированных с тяжелыми ожогами после инцидента в школе Красноярска, продолжают находиться в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое, но стабильное. Сейчас дети находятся в сознании и дышат самостоятельно.
Инцидент с нападением на детей в школе произошел 4 февраля. По предварительным данным, восьмиклассница бросила в класс горящую ткань, а также нанесла удары нескольким школьникам предметом, напоминающим молоток.
В результате нападения пострадали пять учеников. Трое детей с ожогами были госпитализированы в краевой ожоговый центр, еще двое с черепно-мозговыми травмами средней тяжести находятся в больнице № 20.
По факту ЧП возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.