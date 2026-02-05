Пострадавшие при нападении в красноярской школе дети находятся в реанимации с ожогами

Фото: ТАСС/Николай Бурматов

Трое подростков, госпитализированных с тяжелыми ожогами после инцидента в школе Красноярска, продолжают находиться в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое, но стабильное. Сейчас дети находятся в сознании и дышат самостоятельно.

Инцидент с нападением на детей в школе произошел 4 февраля. По предварительным данным, восьмиклассница бросила в класс горящую ткань, а также нанесла удары нескольким школьникам предметом, напоминающим молоток.

В результате нападения пострадали пять учеников. Трое детей с ожогами были госпитализированы в краевой ожоговый центр, еще двое с черепно-мозговыми травмами средней тяжести находятся в больнице № 20.

По факту ЧП возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.