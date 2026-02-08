Власти Белгородской области готовы на время вывезти школьников в другие регионы

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Власти Белгородской области готовы организовать временное пребывание жителей в других регионах России на фоне сложной обстановки в регионе. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщал, что в Белгороде устранены перебои с газоснабжением, холодной водой и водоотведением, однако проблемы с отоплением сохраняются. В связи с этим пункты обогрева и часть детских садов в городе переведены на круглосуточный режим работы.

По его словам, для школьников будет организован выезд в другие субъекты РФ по аналогии с практикой 2024–2025 годов. Родителям необходимо оставить заявку в администрации Белгорода. Детей планируют отправлять в уже знакомые регионы, например, в Крым, а также в соседние области – этот вопрос сейчас обсуждается с коллегами-губернаторами.

Кроме школьников, право на временное размещение в других регионах получат многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одинокие пенсионеры. Гладков подчеркнул, что эти категории граждан требуют особого внимания, и власти готовы помочь с их переездом.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород. Были повреждены объекты инфраструктуры, окна одной из квартир и четырех частных домов. Осколками посечены 11 автомобилей. В результате обстрела пострадали четыре человека, их направили в городскую больницу № 2 для обследования.