09 февраля, 13:31

Общество

Свыше 7 тыс москвичей бесплатно обучились уходу за пожилыми родственниками

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Проект "Школа родственного ухода" помог свыше 7 тысячам москвичей освоить навыки ухода за пожилыми и маломобильными близкими. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Четыре года в столице работает проект "Школа родственного ухода" <...> Специалисты обучают, как организовать безопасное пространство, как ухаживать за человеком с деменцией и как не забыть о себе в процессе заботы", – указала заммэра.

Она обратила внимание, что участники проекта могут принять участие в очных занятиях в симуляционных кабинетах, посетить онлайн-курсы. Также им доступны группы взаимоподдержки, электронная база знаний по долговременному уходу и многое другое.

"Для удобства семей в 2026 году мы добавим двухдневные интенсивы по выходным дням для отработки навыков на практике. Кроме того, запустим новый блок о профилактике, чтобы помочь подготовиться к уходу за родственником заранее", – указала Ракова.

Эксперты курса расскажут не только о том, как заметить первые когнитивные изменения у родственника, но и как обеспечить безопасность жилого пространства. Также специалисты окажут поддержку на дому тем, кто нуждается в особом уходе после выписки из больницы.

При этом на очных занятиях эксперты используют современные технологии, включая костюм эмпатии, интерактивные манекены, очки виртуальной реальности. Для завершивших один из онлайн-курсов станет доступна индивидуальная онлайн или офлайн консультация с выездом при необходимости.

Горожане смогут бесплатно освоить 7 программ:

  1. "Домашний уход за малоподвижным человеком";
  2. "Деменция: уход с заботой о себе и близком";
  3. "Первая помощь";
  4. "Опека и попечительство над совершеннолетними недееспособными и не полностью дееспособными гражданами";
  5. "Средства реабилитации в уходе";
  6. "Пожарная безопасность жилого помещения";
  7. "Защити себя и своих близких от мошенников".

Очные занятия проходят на базе Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы. Также горожанам в текущем году станет доступен гид по заботе о пожилых близких.

Проект уже занял первое место в номинации "Образовательная экосистема" премии Digital Learning. Кроме того, "Школа родственного ухода" также стала лучшей VR/AR инициативой в образовании по версии премии "Эффективное образование".

Узнать актуальное расписание и оформить заявку на участие в Школе можно на сайте проекта. Также можно связаться с сотрудником школы по телефону: + 7 (499) 261-00-12 или получить консультацию по электронной почте shkolaRU@social.mos.ru.

Ранее сообщалось, что социальные координаторы появились еще в пяти медицинских организациях Москвы. Теперь этих специалистов можно найти в инфекционных клинических больницах № 1 и 2, Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова, Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л. И. Свержевского и Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины имени С. И. Спасокукоцкого.

