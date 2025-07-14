Депутат Чаплин: с января в страховой стаж можно засчитать уход за пожилыми и инвалидами

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Россияне с 1 января 2025 года могут включить в свой страховой стаж периоды, в которые они заботились об инвалидах I группы или пожилых людях, старше 80 лет, сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Никиты Чаплина.

По его словам, подобные решения очень важны для людей, которые посвятили себя заботе о близких. Чтобы внести периоды ухода в стаж, нужно подать заявление в территориальный орган Социального фонда России. Депутат отметил, что не нужно корректировать данные индивидуального лицевого счета.

Желающим оформить свои периоды заботы об инвалидах и пожилых людям нужно принести в фонд документ, который подтверждает возраст или инвалидность подопечного, и письменное свидетельство о факте ухода. Факт заботы смогут подтвердить и родственники человека, если ему это не позволяет сделать состояние здоровья.

До вступления изменений в силу ухаживающим гражданам платили ежемесячную компенсацию.

Ранее сообщалось о повышении с 1 августа этого года пенсий для пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет, и тех, кто стал в этом месяце инвалидом I группы или ушедших с работы. Выплаты увеличатся автоматически.