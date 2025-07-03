Матери-героини в России будут получать ежемесячное пособие в 36,5 тыс руб

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Россиянки со званием "Мать-героиня" с 1 января следующего года вместе с пенсией станут получать ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысячи рублей, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

По его словам, законопроект с рядом мер поддержки женщин, которые родили и воспитали 10 и более детей, разработало правительство.

"Как отмечал президент, вырастить детей – это огромный труд, и надо распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание "Мать-героиня", – отметил Мишустин.

Согласно законопроекту, матери-героини, которым в настоящий момент поступает пенсия, смогут получить дополнительную выплату за 2025 год в первом полугодии 2026-го. При этом средства подлежат ежегодной индексации.

Проект также предусматривает льготы на внеочередное оказание медпомощи, освобождает от оплаты за жилье и коммунальные услуги, а также предоставляет право на бесплатное получение земельного участка и первоочередное обеспечение строительными материалами.

Кроме того, у граждан появятся дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или переобучения.

Уточняется, что многодетные мамы могут отказаться от льгот и выбрать ежемесячное денежное пособие в размере более 72 тысяч рублей. Оформить его можно будет через портал "Госуслуги".

При этом изменится подход к формированию страхового стажа для многодетных семей, в который сейчас засчитывают 1,5 года ухода за ребенком одним из родителей, но не более 6 лет в общей сложности. Теперь в стаж будет включаться период ухода за каждым ребенком без каких-либо ограничений.

"Весь этот комплекс мер – еще одна возможность выразить признательность многодетным за все, что они делают. И продолжим создавать условия, чтобы таких семей в нашей стране было как можно больше", – передает слова Мишустина пресс-служба правительства.

Ранее глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил главе кабмина обнулить ставку по "Семейной ипотеке" для многодетных семей. Его фракция выступила с предложением устанавливать ее размер в зависимости от числа детей. Например, 6% будут доступны для пары с одним ребенком, 3% – с двумя детьми, 0% – с тремя и более детьми.