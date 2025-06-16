В ГД внесен проект об увеличении маткапитала на каждого последующего ребенка

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В ГД внесен законопроект, который предлагает выдавать повторный материнский капитал за рождение каждого последующего ребенка, увеличивая его размер на 25%. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Законодательную инициативу внесла председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она предложила с 1 января 2026 года установить размер маткапитала в 690 300 рублей на первого ребенка, 862 700 на второго и 1 000 000 на третьего ребенка.

В пояснительной записке парламентарий добавила, что в настоящее время материнский капитал получают в базовом размере и повышенном. Первый актуален для родителей с одним ребенком и тех, кто получил выплату до 2020 года, а повышенный маткапитал предусмотрен на второго или третьего ребенка, если ранее такая субсидия не была получена.

В текущем году материнский капитал составляет 690 000 рублей за первенца или 912 000 за двоих детей. По задумке автора законопроекта, возможность повторной выплаты субсидии поспособствует росту рождаемости вторых детей в 2027–2030 годах, а также сохранит тренд на увеличение рождения третьих и четвертых детей.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости создавать особые условия для многодетных семей. Президент отметил, что власти РФ постоянно дополняют меры для поддержки семей и выстраивают для этого комплексную систему.

В частности, срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала в России было решено сократить с 10 до 5 дней. Вместе с тем с 5 дней до 48 часов уменьшился срок рассмотрения ответа соответствующих инстанций на запрос Соцфонда России о предоставлении документов, необходимых для вынесения решения о распоряжении маткапиталом.

