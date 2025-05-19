В ГД внесен проект о праве многодетных на два бесплатных парковочных места

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Законопроект о праве многодетных семей на два бесплатных парковочных места для автомобилей внесли в Госдуму депутаты от партии "Справедливая Россия – За правду". Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

Авторы инициативы отметили, что многодетные сталкиваются с рядом проблем, которые связаны с использованием в повседневной жизни большой семьи нескольких автомобилей. В связи с этим парламентарии предложили на федеральном уровне закрепить за такими родителями право на два бесплатных места на парковке для машин, которые зарегистрированы на них.

"Данная федеральная мера направлена не только на устранение существующего регионального неравенства в предоставлении льгот, но и на создание комфортных условий для семей, воспитывающих трех и более детей", – отмечается в пояснительной записке.

По словам депутатов, проект станет важной мерой в укреплении системы социальной поддержки многодетных. При этом предоставление бесплатных мест на парковке они назвали не только технической льготой, но и проявлением "реальной заботы" государства об этой категории граждан.

Мера поможет снизить нагрузку на бюджет семьи и создаст благоприятные условия для воспитания и развития детей, уточнили авторы проекта.

Похожий законопроект ранее в ГД внесли депутаты партии "Новые люди". Согласно их предложению, плата за парковочное место может не взиматься с автомобилей, которые зарегистрированы на одного из родителей или усыновителей в многодетной семье.

По словам парламентариев, лишь в 37 российских субъектах закреплены правовые акты о предоставлении права бесплатного использования платных парковок некоторым категориям граждан, в том числе многодетным.