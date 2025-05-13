В РФ многодетные семьи смогут приобрести авто со скидкой 10%

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Минпромторг России расширил программу льготного автокредитования подпрограммой "Семейный автомобиль", сообщает пресс-служба ведомства.

"Дополнительно к уже действующим категориям граждан, с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой 10% смогут семьи, имеющие трех и более детей", – уточнили в министерстве.

По данным ведомства, появились особые условия на покупку автомобилей с ручным управлением – скидка на такой транспорт составит 40% для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий.

В министерстве напомнили, что льготное автокредитование предусматривает базовую скидку в 20% (25% для жителей Дальнего Востока РФ) для машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Льгота предоставляется медработникам, специалистам сферы образования, участникам спецоперации и членам их семей, гражданам с инвалидностью и семьям с детьми, которые получают кредит в субъектах Дальнего Востока.

"В 2025 году под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 миллионов рублей, набирающие не менее 2 000 баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719", – уточнили в пресс-службе.

При этом в рамках льготных кредитов на автомобили все категории заемщиков смогут получить электромобили и гибриды, созданные на территории РФ, со скидкой 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Ранее в РФ предложили ввести отдельную страховку для "трезвых водителей". В ГД подчеркнули, что эта мера способна защитить собственника автомобиля. То есть в случае ДТП риски и убытки будут ложиться не на владельца, а на временного водителя. В Госдуме отметили, услуга "трезвый водитель" – это про безопасность и ответственность.