В РФ изменили правила льготного лизинга автомобилей

Фото: 123RF/pixinoo

В РФ изменились правила льготного лизинга автомобилей. Об этом заявили в Минпромторге РФ, сообщает газета "Известия".

По данным ведомства, в России увеличилась скидка на общественный транспорт и электромобили категорий N2 и M2. Также появилась возможность реализации в рамках программы автомобилей, произведенных в течение IV квартала 2024 года,

В Минпромторге добавили, что скидка на авто указанной категории увеличена с 10 до 40%. На такой транспорт в программе предполагается отдельный сублимит. В министерстве объяснили это поддержанием темпов обновления парков общественного транспорта. Там же подчеркнули, что отдельно выделены электромобили категорий N2 и М2 – грузовики с максимальной массой 3,5–12 тонн и автобусы массой до 5 тонн. К таким грузовикам относятся электрические "Газели". Максимальный размер скидки на модели увеличен до 2 миллионов рублей

Ведомство добавило, что в текущем году в программе льготного лизинга смогут принять участие автомобили, которые были выпущены в течение IV квартала 2024 года. До этого доступ был ограничен из-за условия о выпуске ТС в том же году, что и год предоставления субсидии.

"Такое решение позволит особенно поддержать сегменты легковых, легких коммерческих автомобилей, прицепов", – добавил Минпромторг.

Ранее стало известно, что в России в 2 раза выросло число закрытых салонов китайских автобрендов. Число закрытых точек в прошлом году достигло 449. Чаще всего дилеры прекращали контракты, не получив прибыль.

