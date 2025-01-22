"Коммерсант": число закрытых в РФ шоурумов китайских автобрендов выросло вдвое

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Число закрытых шоурумов китайских автомобильных брендов в России за 2024 год увеличилось в 2,4 раза, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные нескольких аналитических компаний.

Количество закрытых точек в прошлом году достигло 449, подсчитали аналитики. Чаще всего дилеры прекращали контракты, так и не сумев получить прибыль. Следствием плохих продаж, по версии главреда журнала "За рулем" Максима Кадакова, является высокая конкуренция.

"Китайских шоурумов открыто с перебором. Столько рынку не нужно", – считает он.

Эксперты уверены, что нередко сам дистрибьютор настаивал на закрытии точки, если был недоволен планом по отгрузке автомобилей или задержкой переформатирования шоурума.

Автосалонов китайских марок в России становится все больше, несмотря на сокращение темпов открытия точек почти в 1,5 раза. В 2024 году в России появилось 964 новых шоурума, что нарастило общую сеть автобрендов из КНР до 2 780 точек по всей стране.

Между тем эксперт Даниил Шкурыгин считает, что конкуренция среди дилерских центров в 2025 году станет еще более острой.

Ранее специалисты предупреждали, что в текущем году число проданных автомобилей может упасть до 1,4 миллиона штук, что будет на 15% меньше аналогичного показателя 2024 года. На эту ситуацию повлияют санкции, ключевая ставка, увеличение утилизационного сбора, а также сокращение сети китайских автобрендов. Кроме того, автовладельцы в 2025 году неизбежно столкнутся с ростом цен на авто и стоимости их содержания.

