"Известия": число автосалонов в России может сократиться на треть

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Число автомобильных дилерских центров в России может сократиться на треть в ближайший год из-за высокой ключевой ставки и большой закредитованности, передает газета "Известия".

Директор ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Игорь Чикин рассказал, что рост ключевой ставки повлечет за собой потерю доходности, сокращение персонала и банкротство автобизнеса.

Первые сигналы, свидетельствующие о потенциальном риске несостоятельности некоторых участников рынка, заметны уже сейчас, подчеркнул замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. По его мнению, в сложившейся ситуации в зону риска попадают как мелкие, так и средние компании.

"У них нет возможности балансировать убытки за счет брендов, дающих стабильный доход. Но при этом у них есть ковенанты (дополнительные обязательства. – Прим. ред.) перед банками, серьезная кредитная нагрузка и отсутствие выручки", – пояснил он.

Высокая ключевая ставка может еще привести к росту процентных ставок по автокредитам, что также не лучшим образом сказывается на продажах. Например, выдача ссуд на покупку авто сократилась в октябре 2024 года на 37% в сравнении с сентябрем. Тенденцию подтвердила и управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

"У дилеров, торгующих китайскими автомобилями, и так не было высокой рентабельности. А сегодня, когда взлетела ключевая ставка и ожидается постепенный рост утильсбора, не все дилеры смогут удержаться на плаву", – считает Франк.

Большая опасность, по ее мнению, грозит малым и средним дилерским центрам, у которых меньше финансовых резервов по сравнению с крупными игроками рынка. Также тем, кто работает только с одной маркой или находится в регионах с низким спросом на автомобили и высоким уровнем конкуренции.

В конце прошлого месяца в России насчитывалось около 4 040 дилеров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом доля автосалонов китайских брендов выросла с 21 до 65,1%, следует из данных аналитического агентства "Автостат".

Самый худший сценарий предполагает сокращение автосалонов до уровня 2021 года – до примерно 3 200, отметил главред журнала "За рулем" Максим Кадаков. Причем сокращение возможно в первую очередь за счет компаний, продающих машины из КНР, полагает он. Он указал на интенсивное увеличение китайских автокомпаний в РФ за счет роста дилеров. Из-за этого, по его мнению, их количество в крупных городах уже "зашкаливает".

Однако покупателям автомобилей опасаться массового ухода дилеров в ближайшее время не стоит, заявил Тюктеев. Он уточнил, что репутационная и финансовая нагрузка в таком случае ляжет именно на производителей.

Аналогичную позицию высказал и гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский, указав, что если сделки были выполнены в рамках рыночных отношений, то клиентам нечего бояться. Тем не менее глава Frank Auto считает, что банкротство дилеров может привести к снижению доступности новых автомобилей, особенно в регионах.

"В этом случае могут увеличиться цены на машины, поскольку конкуренция между оставшимися игроками на рынке снизится. Кроме того, возможны проблемы с гарантийным обслуживанием и ремонтом", – подчеркнула Франк.

В свою очередь, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто спрогнозировал затруднительную ситуацию в регионах.

"Если уйдет единственный автосалон того или иного бренда, а ближайший дилер будет находиться в сотнях километров, то вопрос ремонта или техобслуживания в этом случае будет весьма проблематичным", – подытожил он.

В мае депутаты Госдумы предложили ввести прогрессивную систему предоставления скидок на автокредиты для семей в зависимости от количества детей. Так, для молодых семей в возрасте до 35 лет, у которых нет детей и которые ранее не покупали автомобиль, предлагается предоставлять скидку в размере 20% на кредит для покупки отечественной машины стоимостью до двух миллионов рублей.

Для семей, у которых есть дети, в свою очередь, предлагается давать скидку в размере 30% для покупки авто при условии, что его стоимость не превысит 2,5 миллиона рублей. Для многодетных семей предлагается скидка 50% при максимальной стоимости машины в размере трех миллионов рублей.

