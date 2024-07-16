"Автостат": продажи легковых автомобилей с пробегом в июне сократились впервые в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Рынок легковых автомобилей с пробегом снизился впервые в текущем году. В июне россияне приобрели 499,6 тысячи подержанных машин. Такие данные привели эксперты аналитического агентства "Автостат".

По их информации, данный показатель на 2,6% ниже уровня мая и на 0,5% – июня 2023-го.

Лидерами на рынке традиционно стали Lada, а также Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Продажи Lada увеличились к прошлому году на 15,7%, до 122,8 тысячи штук. Это наибольший прирост среди брендов из топ-10. Самой популярной моделью остался седан Lada 2107.

Среди иномарок с пробегом первой стала Toyota, но перепродажи этого бренда упали по сравнению с прошлым годом на 14,7%, до 51,5 тысячи. Продажи подержанных Kia и Hyundai составили 29,1 (+1,5%) и 27,7 тысячи (-2,5%) соответственно, Nissan – 23,8 тысячи автомобилей (-10,7%).

Вторичный рынок демонстрировал рост в годовом сравнении непрерывно с февраля по май. Его объемы с марта по май находились на отметке выше 500 тысяч единиц. По итогам полугодия в России было продано 2,7 миллиона подержанных автомобилей, что на 0,2% меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что авторынок в России может сократиться на 8–10%. Это было связано с тем, что в конце апреля ЦБ заявил об ужесточении требований по потребительским и автокредитам.

В России также могут ввести наказание за скрученный пробег на автомобилях. С инициативой к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился зампред комитета ГД по безопасности от "Единой России" Анатолий Выборный.