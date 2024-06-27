Авторынок в России может сократиться на 8–10%

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После вступления в силу 1 июля решения Центробанка РФ об ограничении автокредитования и повышения надбавки к коэффициентам риска дилеры ожидают сокращения авторынка на 8–10%, передает газета "Известия".

В конце апреля ЦБ заявил об ужесточении требований по потребительским и автокредитам. Банк объяснил это необходимостью для ограничения долговой нагрузки на россиян и повышения устойчивости финансовых организаций в случае роста потерь по кредитам для потребителей. Регулятор подчеркнул, что надбавки по потребительским кредитам вырастут с 25 до 40%, также будут установлены надбавки по автокредитам с показателем долговой нагрузки более 50%.

Как заявили в ЦБ изданию, регулятор спрогнозировал снижение доступности займов и ставок по ним из-за увеличения надбавок. Так как финансовые организации станут предоставлять меньше автокредитов заемщикам с уже достаточно высокой долговой нагрузкой. То есть тем, у кого на платежи уходит более половины дохода. Кроме того, банкам станет менее выгодно выдавать такие займы.

В свою очередь, в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), считают, что ставки могут подняться на 1,5–2% и достигнуть на машины с пробегом 22–27%, на новые — 19–24%. Это, как отметил вице-президент РОАД Алексей Григорьев, негативно повлияет на продажи транспортных средств.

В 2023 году в России было зафиксировано снижение числа заемщиков по автокредитам в возрасте старше 50 лет. Самой массовой категорией заемщиков по автокредитам по-прежнему оставались лица в возрасте от 30 до 40 лет – 35,7%. Наименьшее число зафиксировали в возрастном сегменте до 30 лет – 15,3%. Это объяснялось тем, что автокредиты все чаще стали оформлять онлайн.