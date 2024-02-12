12 февраля, 12:56Общество
Доля заемщиков по автокредитам старше 50 лет сократилась в РФ в 2023 году
Фото: 123RF/burdun
В 2023 году в России зафиксировали снижение числа заемщиков по автокредитам в возрасте старше 50 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Самой массовой категорией заемщиков по автокредитам по-прежнему остались лица в возрасте от 30 до 40 лет – 35,7%. Наименьшее число зафиксировали в возрастном сегменте до 30 лет – 15,3%.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что автокредиты все чаще стали оформлять онлайн. Это объясняется технологичностью и удобством способа.
"Они также являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных", – сообщил Волков.
При этом, по словам директора по маркетингу, автокредиты по-прежнему выдают заемщикам с хорошей кредитной историей.
Ранее правительство России расширило программу льготного автокредитования, включив в перечень еще несколько категорий потенциальных потребителей услуги. Она позволяет получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля. Теперь воспользоваться льготным автокредитованием могут лица с ограниченными возможностями здоровья, медработники, учителя, а также участники СВО и члены их семей.
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