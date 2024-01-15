Программу льготного автокредитования распространили на многодетные семьи из ДФО

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Семьи с детьми из Дальневосточного федерального округа теперь смогут воспользоваться условиями льготного автокредитования, отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он пояснил, что речь идет о покупке машины отечественного производства.

"По поручению президента, которое он дал на прошлой неделе в Анадыре, с сегодняшнего дня мы готовы запускать программу льготной покупки машин специально для многодетных семей Дальнего Востока", – передает ТАСС его слова.

В министерстве уточнили, что льготное автокредитование также распространяется на семьи с одним ребенком и более.

Мантуров обратил внимание, что в прошлом году на программы льготного автокредитования и лизинга было выделено около 16 миллиардов рублей. Как отметил министр, продать удалось 62 тысячи транспортных средств.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали, что во время выбора кредита на покупку авто средства могут быть направлены лишь на приобретение машины. В случае оформления потребительского кредита водитель сам распоряжается деньгами. Ведомство также назвало главный плюс автокредита – высокий шанс одобрения ссуды банком.

По словам экспертов, первоначальный взнос может составлять от 10 до 20% от всей стоимости машины, тогда как оформление потребительского кредита лишено такого условия.



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