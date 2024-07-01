Дептранс Москвы дал рекомендации водителям в жаркую погоду

Департамент транспорта Москвы предупредил горожан о том, что в ближайшие дни в столице сохранится температура воздуха более 32 градусов. В связи с этим водителей призывают не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях, так как температура внутри транспортных средств может доходить до 43 градусов.

Кроме того, ведомство напоминает о важности соблюдения питьевого режима и ношения головных уборов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.