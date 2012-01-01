В Госдуме назвали условие, при котором Канье Уэст может получить паспорт РФ

Американский рэпер Канье Уэст провел выходные в Москве, куда прилетел на юбилей дизайнера Гоши Рубчинского. У отеля в центре города его ждали сотни фанатов, но к ним исполнитель так и не вышел – поклонников музыкант лишь поприветствовал в соцсетях. Концерт в России тоже не состоялся, однако в будущем он не исключен. Как на визит мировой звезды отреагировали в соцсетях, расскажет Москва 24.

Яхта, "президентский люкс" и ужин за 200 тысяч

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Первой о визите в Москву Канье Уэста (которого по паспорту теперь зовут Йе) днем 30 июня сообщила продюсер Яна Рудковская. Также в своем телеграм-канале она порассуждала, за какое время рэпер сможет собрать "Лужники".

Однако пока исполнитель побывал в столице не по творческим делам: он прилетал на день рождения своего друга и партнера по бизнесу, дизайнера Гоши Рубчинского – 29 июня ему исполнилось 40. Поклонников Уэст поприветствовал на русском языке на своей странице в соцсети "ВКонтакте": на момент публикации материала запись набрала больше 23 тысяч лайков.





Канье Уэст американский рэпер Привет, Москва.

Йе остановился в элитном отеле Four Seasons, где, по данным СМИ, снял "президентский люкс" по цене 1 100 000 рублей в сутки. По информации телеграм-канала Shot, с ним в Москву прилетела и супруга Бьянка Цензори, известная своими откровенными нарядами, однако на публике ее так и не увидели.

Вечером 29 июня Канье и Рубчинский отдыхали в ресторане "Белуга": зарубежного гостя угощали осетровой и щучьей икрой, пельменями с волжской копченой щукой, фуа-гра и бульоном из сена и грибов, сообщил телеграм-канал Mash. По данным источника, пиршество обошлось примерно в 200 тысяч рублей.

На следующий день рэпера в компании дизайнера заметили в ГУМе: здесь он, по данным СМИ, пообедал в одном из кафе на 72 тысячи (закрыл счет якобы не он, но сам Канье все же оставил 10 тысяч чаевых) и поднялся на крышу, откуда открывается вид на Красную площадь – короткое видео этой экскурсии появилось в телеграм-канале Ксении Собчак. Кроме того, в Сети есть видео, как Уэст и Рубчинский в компании знакомых поднимаются из перехода метро "Охотный Ряд". В какой из дней визита был снят ролик, неизвестно.

Рассмотрел столицу исполнитель и с воды: вместе с Рубчинским и его друзьями (среди которых, по слухам, был певец Егор Крид) он восемь часов катался по Москве-реке на яхте "Новая звезда".

Американский рэпер Канье Уэст может получить гражданство России

Пока Йе развлекался, у Four Seasons собрались сотни поклонников: толпа была настолько большой, что пришлось усиливать охрану и расставлять ограждения. Преданные фанаты выкрикивали имя исполнителя и просили выйти к ним, а также клялись ждать своего кумира до последнего.





из комментария поклонника Канье телеканалу Москва 24 Все пришли сюда встретить его, потому что у людей праздник. Канье Уэст приехал в Москву – это волшебство!

Фанаты так сильно хотели увидеть рэпера, что дошло до смешного: публика приняла за Уэста случайного темнокожего гостя отеля, который садился в городское такси. Мужчина, к слову, не растерялся: начал снимать неожиданно горячий прием на смартфон и фотографироваться с собравшимися.

В итоге поклонники разошлись лишь глубокой ночью, так и не дождавшись Йе. Поиграли на их чувствах и мошенники, которые начали публиковать в Сети объявления о продаже билетов на фейковый концерт Канье.

А сам Уэст уже покинул столицу: в ночь на 1 июля очевидцы заметили его в аэропорту Внуково. При этом музыкант тщательно замаскировался, скрыв лицо от окружающих. В распоряжении РЕН ТВ оказался посадочный талон исполнителя, на котором указано, что из Москвы он отправился в Стамбул. А уже оттуда, по данным издания, рэпер вылетит в Берлин.

Не исключено, что это был не последний визит Уэста в российскую столицу – его концерт в будущем все же возможен. По данным телеграм-канала Baza, выступление артиста запланировано на 6 сентября, а он с командой уже посмотрел для этого "Лужники" и "ВТБ Арену" в Петровском парке. Источник утверждает, что организаторы склоняются к первому варианту (мест больше, а значит, и продажи билетов выше), а вот сам артист – ко второму (более современная арена, где лучше акустика). Однако в пресс-службе "ВТБ Арены" в беседе с НСН опровергли информацию о визите музыканта.

"У нас нет информации про его посещение и планирующийся концерт", – рассказала изданию руководитель проектов по внешним коммуникациям Анна Пращикина.

К слову, создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников рассказывал телеканалу Москва 24, что гонорар за выступления Уэста может составлять от трех до пяти миллионов долларов.

"Напали как на инопланетянина"

Приезд Канье Уэста в Москву не обошли стороной ряд мировых СМИ. В частности, британское издание Daily Mail написало, что визит американского рэпера стал бы "мощным пропагандистским ходом для Владимира Путина". А другой таблоид, The Sun, со ссылкой на "лучшего инсайдера музыкальной индустрии в России" утверждает, что Йе хочет стать ближе к российскому президенту, чтобы повысить шансы на свой концерт. Ранее исполнитель сравнивал себя с Путиным и очень хотел с ним встретиться.

Между тем в Госдуме не против выдать Канье гражданство РФ, заявила в беседе с "Говорит Москва" первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко.



(гражданство РФ. – Прим. ред.) , будут рассматривать, если он действительно хорошо относится к нашей (стране. – Прим. ред.) , почему нет?

Елена Драпеко первый зампред комитета Госдумы по культуре Если он попросит, будут рассматривать, если он действительно хорошо относится к нашей, почему нет?

Другой парламентарий, Султан Хамзаев, заявил РИА Новости, что Уэсту могут дать российский паспорт в случае, если тот откажется от гражданства США. Однако еще один депутат Госдумы, Виталий Милонов, в беседе с агентством напомнил, что гражданство РФ – это не сувенир и не значок для иностранца на память, и его можно получить "рождением либо поступком".

Однако в соцсетях многие пока считают идею с российским паспортом преждевременной.

"Гражданством так разбрасываться негоже! Его заслужить надо!" – написала Дарья.



"А зачем этому человеку российское гражданство? Какие заслуги? За то, что он свою жену почти голой заставляет выходить на люди? Раздавать всем подряд гражданство – это обесценивать его значимость", – подчеркнул Janus.

Ряд пользователей также возмутило чрезмерное внимание к каждому шагу американского рэпера на российской земле.

"Что за ажиотаж вокруг него… Ладно бы адекватный человек был <...>. Или уже все забыли, как он Гитлером восхищался? И это лишь один из многих примеров", – напомнила Виктория скандалы с участием Йе.



пользователь Софья Задолбали его в России, правда какое-то неуважение к человеку, напали как на инопланетянина.

Однако немало пользователей оставили под записью Канье "Привет, Москва" тысячи приветственных комментариев. Некоторые даже попытались позвать артиста в свой родной город. Также многие уже окрестили Канье "нашим слоном" и продолжают верить, что концерт однажды все же состоится.