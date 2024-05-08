Глава агентства TCI Ратников: история с приездом Канье Уэста в РФ не стоит свеч

Американский рэпер Канье Уэст может приехать в Россию летом 2024 года и дать концерт, сообщили СМИ утром 8 мая. Впоследствии эту информацию опровергли, но мошенники уже успели заработать на доверчивых желающих послушать всемирно известную звезду. Расскажем, есть ли шанс увидеть знаменитого артиста на российской земле в будущем.

Канье, у нас отмена!

Фото: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

Первым о приезде Канье Уэста в Россию сообщил телеграм-канал Mash: он рассказал со ссылкой на организаторов концерта, что рэпер уже подписал контракт на выступление в "Лужниках" 8 июня – прямо в свой день рождения. Якобы переговоры с артистом велись больше года, а его главное желание – увидеть Москву и устроить шоу, после чего отпраздновать свое 47-летие в российской столице.

Однако Эдуард Ратников – создатель концертного агентства TCI, которое организовывает выступления зарубежных звезд в России, – в разговоре с телеканалом Москва 24 опроверг информацию о приезде рэпера в РФ. Гонорар за возможный приезд артиста он оценил в сумму от трех до пяти миллионов долларов.







Эдуард Ратников создатель концертного агентства Из-за антисемитских высказываний Канье в Штатах его предали анафеме и закрыли для него американский рынок. Он, недолго думая, объявил, что будет "турить" по Африке и России. И, конечно, такое замечание не ускользнуло от нас. Мы начали искать контакты, связываться с официальными представителями Канье Уэста. В моем случае до денег не дошло: я просто понял, что там нет никакого энтузиазма и эта история, скорее всего, не стоит свеч.

В пресс-службе "Лужников" Москве 24 также опровергли информацию о подготовке к концерту Канье Уэста. Представитель комплекса заметила, что на 8 июня запланировано другое мероприятие, на которое активно продаются билеты.

При этом на шумихе вокруг концерта Канье уже успели подзаработать мошенники. В Сети появился поддельный сайт "Лужников", на котором предлагали купить билеты на несуществующее выступление артиста. Там же прикрепили ссылку на оплату. На момент публикации материала сайт уже недоступен: при попытке перейти по ссылке появляется ошибка "404".



Билеты начали продавать и на одном из сайтов объявлений. К примеру, пользователь предлагал квитки всего за тысячу рублей и указал, что из 50 "проходок" осталось восемь. На момент выхода материала предложение также уже снято с публикации.

"Первая ласточка из забугорных"

Фото: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

Евгений Финкельштейн – глава корпорации PMI, которая организовывала концерты иностранных артистов в России, – в беседе с НСН также опроверг новость о концерте 8 июня. Однако, по его словам, это не исключено в будущем.





Евгений Финкельштейн глава корпорации, которая организовывала концерты иностранных артистов в России Я знаю, что выступление Канье Уэста обсуждается, мы тоже ведем переговоры по этому проекту.

"Безусловно, это был бы хороший приезд и возвращение обратно в Россию больших артистов. Многие артисты, которые даже хотят приехать, сталкиваются с определенным хейтом в соцсетях, вмешивается правительство в их решение посетить страну и так далее. Если это произойдет, это будет большой успех и открытие рынка, потому что это будет первый артист, за которым дальше поедут другие артисты, которые не совсем разделяют политические взгляды", – подчеркнул Финкельштейн.

Факт переговоров с Канье Уэстом подтвердила и продюсер Яна Рудковская. По ее словам, исполнитель заявил о желании приехать в Россию еще до начала СВО, и тогда его свели с Евгением Финкельштейном, после чего началось обсуждение деталей. Дата визита рэпера пока неизвестна, обратила внимание Рудковская.

"Но точно не лето. Продюсеры и организаторы знают, что концерт с "Лужниками" нужно согласовывать за две-три недели точно, а еще с полицией и прочими структурами. Это было бы физически невозможно в такой срок уложиться, никто так не делает", – подчеркнула продюсер.

Гендиректор "Москонцерта" Илья Бачурин отметил, что компания тоже ведет переговоры по нескольким зарубежным артистам. В списке есть и менеджер Канье Уэста, сообщает газета "Известия".

"Для нескольких наших программ и больших проектов мы работаем по привозу западных артистов. В рамках этих процессов взаимодействуем с менеджментом не только Канье Уэста, но Эйкона, ряда других популярных исполнителей в области популярной, классической, джазовой музыки, с известными людьми из других областей деятельности", – сказал он.

В свою очередь, в Сети мнения относительно возможного концерта разделились. В частности, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против визита Уэста, о чем написала в своем телеграм-канале.



Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Не надо нам никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной, у нас своих "голых вечеринок" хватает.

Некоторые пользователи также возмутились желанию принять в России человека, который заявлял о своих симпатиях к Адольфу Гитлеру.

"Тому, кто продвигает идеи Гитлера (из-за чего даже западные известные бренды прерывают с ним контракты), нечего делать в нашей стране – ни петь, ни рисовать, ни создавать одежду, будь он хоть 100 раз талант", – написала Наталья Ч.

Нашлись и те, кто посчитал сумму гонорара для американского рэпера завышенной.

"Нашли чем гордиться! Платить полмиллиарда рублей человеку с психическим расстройством", – возмутилась Надежда Егорова.

Были и те, кто поддержал возможный концерт Канье. Они рассказали, что соскучились по зарубежным артистам и готовы встретить их со всем гостеприимством.



Егор Шергин пользователь соцсетей Впервые за несколько лет иностранный исполнитель едет в Россию с концертом – его, наоборот, нужно нормально встретить, чтобы остальным пример был.

Еще одна пользовательница заметила, что хоть и не любит американского рэпера, но "как первая ласточка из забугорных пойдет". Она надеется: в случае приезда Уэста за ним потянутся и другие.