Мошенники начали продавать билеты на незапланированный концерт Канье Уэста в Москве

Фото: Photo by Amy Harris/Invision/AP

Мошенники начали продавать билеты на концерт рэпера Канье Уэста в Москве, который в настоящее время не планируется. Об этом пишет издание Mentoday.ru.

По данным журналистов, аферисты создали фишинговый сайт, который копирует официальный портал "Лужников". На поддельной странице указывается, что все билеты якобы раскуплены, однако желающим предлагают оставить заявку. Для этого нужно внести свои контактные данные и указать бюджет.

Ранее создатель одного из концертных агентств Эдуард Ратников опроверг новость о скором приезде Уэста в Россию. В изначальной публикации говорилось, что известный рэпер намерен выступить в "Лужниках" 8 июня, в свой день рождения. Вместе с ним Москву якобы могла посетить и его жена Бьянка Цензори.



Позднее продюсер Яна Рудковская уточнила, что планы на такую поездку действительно были, однако точная дата приезда исполнителя неизвестна. Она сказала, что один из организаторов концертов зарубежных звезд РФ не исключил, что шанс на концерт существует, но гораздо позднее лета 2024 года.