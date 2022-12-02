Как в Сети отреагировали на признание Канье Уэста в симпатиях к Гитлеру

Рэпер Канье Уэст открыто признался в своих симпатиях к Адольфу Гитлеру. Музыкант убежден, что каждый человек обладает некой ценностью. В особенности это касается нацистского диктатора, добавил он. Расскажем, как в мире отреагировали на провокационные высказывания исполнителя.
"Он сделал что-то хорошее"
В эфир одного из шоу с участием конспиролога Алекса Джонса Канье Уэст, официально сменивший имя на Ye, пришел в черном капюшоне, который полностью закрыл его лицо. Рэпер назвал себя нацистом и заявил, что они "довольно крутые". В то же время он не выступает против всего еврейского, оговорился Уэст.
Также, по его словам, нельзя отрицать неких позитивных вещей, связанных с Гитлером.
"Каждый человек обладает некой ценностью, особенно Гитлер. Еще Гитлер был христианином. Мне нравится Гитлер", – подчеркнул рэпер.
Уэст увидел общие черты между нацистским лидером и Бараком Обамой. По его словам, как и Гитлер, бывший американский лидер "тоже убивал людей". Кроме того, Обама был не первым темнокожим президентом, а "очередным президентом-евреем", заявил рэп-исполнитель.
Вслед за эфиром Уэст опубликовал несколько скандальных записей в своем аккаунте в Twitter. Среди них было изображение звезды Давида, которое сливается со свастикой. После этого Илон Маск рассказал об очередной блокировке страницы исполнителя. Ранее он уже получал бан за оскорбительные слова в сторону еврейской общины.
"Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против побуждения к насилию. Аккаунт будет заблокирован", – цитирует высказывание Маска РИА Новости.
В течение последних месяцев музыкант не раз позволял себе антисемитские высказывания. После этого крупные бренды, работавшие с ним, приняли решение разорвать сотрудничество.
В то же время Канье Уэст планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента США в 2024 году. Его кампанией будет заниматься Майло Яннопулос, который в 2017 году был уволен из редакции портала BreitBart за ряд провокационных заявлений.
"Братан, что происходит?!"
Американские пользователи Twitter обрушились с критикой на Канье Уэста после его скандальных заявлений об Адольфе Гитлере. Известный в стране актер Джош Гад напуган тем, что за "безумием" рэпера следили десятки миллионов подписчиков.
Многие пользователи призывают Уэста завершить карьеру после признаний в симпатиях к нацистскому диктатору. "Заканчивай, все конечно, чувак, просто уходи, пока можешь, из этого нельзя вернуться", – написал в соцсетях пользователь с ником pudding person.
"После просмотра видео Канье Уэста, восхваляющего Гитлера, я пришла к выводу, что у него проблемы с психикой. Его нужно насильно доставить в госпиталь", – пишет Gravity.
"10 лет назад Канье Уэст был на вершине пищевой цепочки. Он действительно был самым популярным поп-исполнителем в моей жизни. Теперь он защищает Гитлера. Братан, что, черт возьми, происходит?!" – разозлился chuckstachucksta.
Российские пользователи соцсети "ВКонтакте" также возмущены высказываниями Канье Уэста. По мнению многих комментаторов, артист должен быть заблокирован где только можно.
"Ожидаемо. Если человек – идиот, это надолго и плохо лечится", – осудил высказывание рэпера Иван Долгов.
"Кажется, кто-то перебрал. Чего – не знаю", – сказал Алексей Жуков.
"Его бы к врачам, а у него интервью берут", – добавил пользователь Клим Зобнин.
Некоторые юзеры обратили внимание на то, что рэпер забыл об отношении самого лидера нацистской Германии к темнокожим. "Гитлеру Канье Уэст не очень бы понравился", – подметил Майкл Сысоев.
"Он не в курсе, что при Гитлере у него не было бы шансов на жизнь? Жизни их не имеют значения?" – написал Николай Захаров.
В то же время ряд пользователей не поверили в искренность слов американского рэпера. По их мнению, резонансные высказывания были сделаны исключительно ради пиара.