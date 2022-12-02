Как в Сети отреагировали на признание Канье Уэста в симпатиях к Гитлеру

Рэпер Канье Уэст открыто признался в своих симпатиях к Адольфу Гитлеру. Музыкант убежден, что каждый человек обладает некой ценностью. В особенности это касается нацистского диктатора, добавил он. Расскажем, как в мире отреагировали на провокационные высказывания исполнителя.

"Он сделал что-то хорошее"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

В эфир одного из шоу с участием конспиролога Алекса Джонса Канье Уэст, официально сменивший имя на Ye, пришел в черном капюшоне, который полностью закрыл его лицо. Рэпер назвал себя нацистом и заявил, что они "довольно крутые". В то же время он не выступает против всего еврейского, оговорился Уэст.

Также, по его словам, нельзя отрицать неких позитивных вещей, связанных с Гитлером.





Канье Уэст рэп-исполнитель Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех. Этот парень изобрел хайвей, изобрел микрофон, которым я пользуюсь как музыкант. Вы не можете отрицать, что он сделал что-то хорошее. Мне надоело это.

"Каждый человек обладает некой ценностью, особенно Гитлер. Еще Гитлер был христианином. Мне нравится Гитлер", – подчеркнул рэпер.

Уэст увидел общие черты между нацистским лидером и Бараком Обамой. По его словам, как и Гитлер, бывший американский лидер "тоже убивал людей". Кроме того, Обама был не первым темнокожим президентом, а "очередным президентом-евреем", заявил рэп-исполнитель.

Вслед за эфиром Уэст опубликовал несколько скандальных записей в своем аккаунте в Twitter. Среди них было изображение звезды Давида, которое сливается со свастикой. После этого Илон Маск рассказал об очередной блокировке страницы исполнителя. Ранее он уже получал бан за оскорбительные слова в сторону еврейской общины.

"Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против побуждения к насилию. Аккаунт будет заблокирован", – цитирует высказывание Маска РИА Новости.

В течение последних месяцев музыкант не раз позволял себе антисемитские высказывания. После этого крупные бренды, работавшие с ним, приняли решение разорвать сотрудничество.

В то же время Канье Уэст планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента США в 2024 году. Его кампанией будет заниматься Майло Яннопулос, который в 2017 году был уволен из редакции портала BreitBart за ряд провокационных заявлений.

"Братан, что происходит?!"

Фото: AP Photo/Ashley Landis

Американские пользователи Twitter обрушились с критикой на Канье Уэста после его скандальных заявлений об Адольфе Гитлере. Известный в стране актер Джош Гад напуган тем, что за "безумием" рэпера следили десятки миллионов подписчиков.





Джош Гад актер Ни у кого, кто говорит "я люблю Гитлера", не должно быть кислорода на любой социальной платформе.

Многие пользователи призывают Уэста завершить карьеру после признаний в симпатиях к нацистскому диктатору. "Заканчивай, все конечно, чувак, просто уходи, пока можешь, из этого нельзя вернуться", – написал в соцсетях пользователь с ником pudding person.

"После просмотра видео Канье Уэста, восхваляющего Гитлера, я пришла к выводу, что у него проблемы с психикой. Его нужно насильно доставить в госпиталь", – пишет Gravity.

"10 лет назад Канье Уэст был на вершине пищевой цепочки. Он действительно был самым популярным поп-исполнителем в моей жизни. Теперь он защищает Гитлера. Братан, что, черт возьми, происходит?!" – разозлился chuckstachucksta.

Российские пользователи соцсети "ВКонтакте" также возмущены высказываниями Канье Уэста. По мнению многих комментаторов, артист должен быть заблокирован где только можно.





Дмитрий Иванов пользователь соцсети "ВКонтакте" Любой человек, который заявляет, что он нацист и пытается обелить Гитлера, не достоин даже минимального права выражать свое мнение на широкую аудиторию.

"Ожидаемо. Если человек – идиот, это надолго и плохо лечится", – осудил высказывание рэпера Иван Долгов.

"Кажется, кто-то перебрал. Чего – не знаю", – сказал Алексей Жуков.

"Его бы к врачам, а у него интервью берут", – добавил пользователь Клим Зобнин.

Некоторые юзеры обратили внимание на то, что рэпер забыл об отношении самого лидера нацистской Германии к темнокожим. "Гитлеру Канье Уэст не очень бы понравился", – подметил Майкл Сысоев.

"Он не в курсе, что при Гитлере у него не было бы шансов на жизнь? Жизни их не имеют значения?" – написал Николай Захаров.

В то же время ряд пользователей не поверили в искренность слов американского рэпера. По их мнению, резонансные высказывания были сделаны исключительно ради пиара.

