Рэпер Канье Уэст назвал аферой правозащитное движение BLM

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Правозащитное движение Black Lives Matter ("Жизни черных важны". – Прим. ред.) было аферой, заявил американский музыкальный продюсер, автор песен и рэпер Канье Уэст.

Артист выложил в сторис своей страницы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) белую надпись на темном фоне.

"Все знают, что Black Lives Matter было аферой. Теперь она кончилась, не благодарите", – гласит сообщение.

В мае 2020 года в США смерть 43-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала протесты на улицах и в Сети.

Флойд был задержан в Миннеаполисе, штат Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов. Видео задержания опубликовали в Сети. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею афроамериканца, закованного в наручники.

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