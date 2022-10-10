Twitter и Instagram заблокировали аккаунты рэпера Канье Уэста за антисемитизм

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Социальные сети Twitter и Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) заблокировали аккаунты американского рэпера, продюсера и автора песен Канье Уэста после его высказываний в сторону еврейской общины. Об этом сообщает ABC News.

Уэст, используя ссылку на сигнал готовности к обороне Вооруженных сил США, заявил в Twitter о готовности нанести смертельную атаку на евреев. Такой твит рэпер написал после того, как Meta заблокировала его страницу в Instagram, где артист высказался в сторону темнокожего музыканта Шона Комбса. Последний осудил Уэста за футболку с надписью White Lives Matter ("Жизни белых важны". – Прим. ред.), на что рэпер предположил, что его контролируют евреи.

До этого Уэст заявлял, что правозащитное движение Black Lives Matter ("Жизни черных важны". – Прим. ред.) было аферой. Таким мнением он поделился на своей странице Instagram, где подчеркнул, что теперь афера закончилась.

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