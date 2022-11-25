Канье Уэст заявил, что Дональд Трамп накричал на него

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision

Американский рэпер Канье Уэст рассказал о том, что экс-президент США Дональд Трамп накричал на него. По словам музыканта, инцидент произошел в резиденции бывшего американского лидера в Мар-а-Лаго.

"Трамп начал попросту кричать на меня за столом, говоря, что я проиграю", – заявил рэпер в видеоролике, опубликованном на его странице в Twitter.

Ранее Уэст заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году. Рэпер также представил Майло Яннопулоса как человека, который работает над его президентской кампанией.

Уэст уже баллотировался в президенты США в 2020 году. Тогда он зарегистрировался кандидатом от партии BDY (Birthday Party – "Партия дня рождения", или "Вечеринка по случаю дня рождения").



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