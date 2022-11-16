В Госдуме прокомментировали выдвижение Трампа в президенты США

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Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру в президенты на фоне недовольства американцами сегодняшней политикой действующего лидера страны Джо Байдена, сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Белика.

Трамп заявил о своих будущих планах и триумфальном возвращении, поделился представитель ГД. По его мнению, в США растет поддержка Республиканской партии, которой необходим яркий лидер, способный противостоять деятельности демократов.

"Ответственность за штурм Капитолия, коррупционный скандал, объявленные импичменты – все это не заставило Трампа списать себя со счетов политики", – констатировал Белик.

Экс-президент достаточно часто в негативном ключе высказывался в сторону Байдена, называя его худшим лидером в истории Штатов. Во время предстоящих выборов Трамп, считает Белик, будет продолжать давить на ошибки администрации президента.

Однако депутат утверждает, что пока что рано оценивать отношения РФ и США, но выдвижение бывшего главы Штатов может так или иначе повлиять на позицию Вашингтона в области поддержки Украины.

Ранее стало известно, что Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов.

До этого бывший глава государства заявил, что состоявшиеся 8 ноября выборы в американский конгресс были отчасти разочаровывающими, при этом он все равно назвал их итоги своей очень большой победой.

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