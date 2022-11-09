Трамп заявил о массовых сбоях в ходе выборов в конгресс США

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в американский конгресс в разных городах. Так, по его словам, в Детройте пришедшим на голосование людям говорят, что "они уже отдали голос".

В Пенсильвании, по словам Трампа, обещают подсчитать голоса только через несколько дней, а в Аризоне, где в основном живут сторонники республиканцев, 20% машин голосования не считают бюллетени из-за неисправности.

"Народ Аризоны: не расходитесь из очередей, пока не проголосуете. Они пытаются украсть выборы плохим оборудованием и задержками, не позволяйте", – написал Трамп на странице в соцсети Truth Social. Цитату приводит РИА Новости.

Политик назвал ситуацию в Детройте, Пенсильвании и Марикопе мошенничеством и "бедствием с честностью выборов".

8 ноября в США проходит голосование на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов из 100.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что победа республиканцев на промежуточных выборах будет означать для его правления "ужасных два года". При этом он обрадовался тому, что за ним сохранится право вето, которое можно использовать для предотвращения вступления в силу законодательных инициатив, предлагаемых республиканцами.



Политолог прокомментировал ситуацию с выборами в США

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