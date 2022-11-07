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Республиканская партия США сможет побудить Киев начать переговоры с Москвой, если одержит победу на выборах в конгресс, заявил французский полковник в отставке Жак Огар. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если выиграют республиканцы, они менее заинтересованы в войне, чем господин (президент США Джо. – Прим. ред.) Байден и его правительство демократов. Если республиканцы выиграют, они затормозят помощь, предоставляемую Украине", – полагает он.

Эксперт отметил, что Евросоюз уже оказался разделен из-за вопроса о дальнейшем оказании военной помощи Киеву, данная ситуация лишь усугубляется. По мнению Огара, Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией, если США перестанут оказывать ей желаемую поддержку.

"Надеюсь, что Запад пересмотрит в конечном итоге свою позицию и подтолкнет Зеленского к переговорам. Я думаю, это возможно, если результаты выборов в США окажутся в пользу Республиканской партии", – заключил Огар.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин заявила, что украинские власти не получат ни цента в случае победы республиканцев на следующих выборах в Соединенных Штатах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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