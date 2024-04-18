TMZ: рэпера Канье Уэста обвинили в нападении на мужчину

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Американского рэпера Канье Уэста подозревают в нападении на мужчину, которое произошло во время свидания с супругой музыканта Бьянкой Цензори. Об этом сообщает TMZ.

По данным стороны защиты, Уэст защищал свою жену, к которой начал домогаться незнакомец. По версии представителя артиста, мужчина врезался в Цензори, засунул руки под платье и, схватив за талию, развернул ее.

"А затем послал ей воздушные поцелуи", – указал собеседник.

В сообщении отметили, что после этого рэпер ударил нападавшего в лицо, а неизвестный мужчина позже снял побои и обратился в полицию.



Ранее стало известно, что Уэст удалил все зубы и заменил их титановыми протезами за 850 тысяч долларов (около 75 миллионов рублей). Он уже успел показать работу стоматологов и сравнить себя со злодеем Челюсти из фильма "Шпион, который меня любил".