Канье Уэст планирует построить город на Ближнем Востоке – СМИ

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Американский рэп-исполнитель Канье Уэст планирует построить город на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета New York Post.

По ее данным, пока проект под названием DROAM находится на первичном этапе разработки. Площадь нового города должна составить 40,5 тысячи гектаров. Это в два раза больше площади Нью-Йорка, подчеркнули в издании.

Уточняется, что Уэст уже занимается поиском инженеров, архитекторов и подрядчиков, готовых начать работу в проекте.

По информации газеты, планы о строительстве города обнародовали на фоне других нереализованных проектов рэпера. Например, он несколько лет поклонников анонсами альбомов, которые он не выпустил.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск хочет возвести рядом со столицей штата Техас свой собственный город-утопию. Согласно его идее, в городе, расположенном вдоль реки Колорадо, смогут жить и работать сотрудники его компаний.

Объект прилегает к месту, где строятся предприятия его компаний Boring Company и SpaceX. По данным СМИ, визуальный проект города Маск несколько раз обсуждал с Уэстом и своей бывшей девушкой – канадской певицей Граймс.