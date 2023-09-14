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14 сентября, 09:15

В мире

Бывший работник Канье Уэста подал в суд на американского рэпера

Бывший работник Канье Уэста подал в суд на американского рэпера

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С американского рэпера Канье Уэста потребовали 1 миллион долларов. Иск подал его бывший сотрудник Тони Саксон.

Саксон обвиняет рэпера в том, что тот незаконно его уволил и заставлял выполнять опасную работу. В частности, бывший сотрудник должен был демонтировать в доме окна и электросеть. Из-за этого Саксон сорвал спину. Когда же он отказался продолжать таскать тяжести, его уволили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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