Безобидные рыбы напали на отдыхающих туристов в Испании

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В Испании более 15 человек, которые прилетели на отдых в страну, обратились за медпомощью после укусов рыб, которые до этого считались безобидными. Об этом рассказали в издании Informacion.es.

Сведения об агрессивном поведении рыб вида "чернохвостая облада" поступали из прибрежных городов Аликанте, Бенидром и других. По информации источника, морской хищник атакует туристов с родинками, бородавками и ранами на коже. В основном нападают рыбы на пенсионеров.

Как рассказали ученые из Университета Аликанте, подобное агрессивное поведение рыб связано с высокой температурой воды, которая сохраняется на уровне 28–30 градусов тепла. Из-за этого у них ускоряется метаболизм и они больше обычного хотят есть. Поэтому морские обитатели подплывают к берегу и начинают кусать туристов, рассматривая их в качестве пищи.

В издании также отметили, что укусы рыб могут быть неприятными, однако особой опасности не представляют: на коже остаются лишь следы зубов и небольшие ранки.

Ранее министерство здравоохранения Египта сообщило, что более 500 человек пострадали в ходе нашествия скорпионов в египетской провинции Асуан. Еще трое скончались от отравления ядом.

Уточняется, что нашествие скорпионов связано с аномальной погодой в пустынном регионе. Там прошли редкие для этих широт сильные ливни и град. Из-за ураганного ветра норы ядовитых паукообразных разрушились, поэтому они пришли к жилым домам.

Как заверили в египетском министерстве здравоохранения, запаса противоядий достаточно во всех больницах страны.

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