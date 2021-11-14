В Египте скорпионы искусали более 500 человек из-за непогоды – СМИ

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Более 500 человек пострадали в ходе нашествия скорпионов в египетской провинции Асуан. Еще трое скончались от отравления ядом.

Об этом в субботу, 14 ноября, со ссылкой на министерство здравоохранения Египта сообщает издание The Independent.

Уточняется, что нашествие скорпионов связано с аномальной погодой в пустынном регионе. Там прошли редкие для этих широт сильные ливни и град. Из-за ураганного ветра норы ядовитых паукообразных разрушились, поэтому они пришли к жилым домам.

Как заверили в египетском министерстве здравоохранения, запаса противоядий достаточно во всех больницах страны.

Ранее сообщалось, что жительницу Казани укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде. Как рассказала женщина, ягоду она купила в одном из магазинов города. Членистоногое сидело в кисти ветки. Заметить его было невозможно, поскольку он слился цветом.