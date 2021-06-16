Жители австралийского штата переживают нашествие пауков

11:35
Фото: ТАСС/Zuma/Cadu Rolim
Жители австралийского штата Виктория переживают нашествие пауков. Тысячи членистоногих покрыли паутиной обочины трасс и даже дорожные знаки, сообщает "Мир 24".
По словам специалистов, пауки спасаются от паводка, который обрушился на регион. Отмечается, что почва стала слишком влажной, а потому они стремятся покинуть ее и перебраться на более возвышенные территории.
При этом ученые заверяют, что эти членистоногие не ядовиты и редко кусаются. Предполагается, что, как только паводок сойдет, пауки вернутся в привычную среду обитания.
Ранее сообщалось, что Анапа "побелела" из-за нашествия пауков. Как отмечали эксперты, это природное явление было связано с ранним потеплением и влажностью.
Также заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева предупредила россиян о скорой активизации тараканов. Эксперт посоветовала для защиты от насекомых перекрыть им основные пути. К примеру, поставить сеточки на вентиляционных отверстиях. Она также добавила, что сейчас сформировалась популяция тараканов, которая устойчива к основным инсектицидам. Применять специалист рекомендовала обычные пищевые приманки, так как к ним у насекомых пока что нет высокой резистентности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: