Жители австралийского штата переживают нашествие пауков

Фото: ТАСС/Zuma/Cadu Rolim

Жители австралийского штата Виктория переживают нашествие пауков. Тысячи членистоногих покрыли паутиной обочины трасс и даже дорожные знаки, сообщает "Мир 24".

По словам специалистов, пауки спасаются от паводка, который обрушился на регион. Отмечается, что почва стала слишком влажной, а потому они стремятся покинуть ее и перебраться на более возвышенные территории.

При этом ученые заверяют, что эти членистоногие не ядовиты и редко кусаются. Предполагается, что, как только паводок сойдет, пауки вернутся в привычную среду обитания.

Ранее сообщалось, что Анапа "побелела" из-за нашествия пауков. Как отмечали эксперты, это природное явление было связано с ранним потеплением и влажностью.

Также заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева предупредила россиян о скорой активизации тараканов. Эксперт посоветовала для защиты от насекомых перекрыть им основные пути. К примеру, поставить сеточки на вентиляционных отверстиях. Она также добавила, что сейчас сформировалась популяция тараканов, которая устойчива к основным инсектицидам. Применять специалист рекомендовала обычные пищевые приманки, так как к ним у насекомых пока что нет высокой резистентности.

