Россиян предупредили о скорой активизации тараканов

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Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева предупредила россиян о скорой активизации тараканов. В интервью радио Sputnik она рассказала о причинах и способах защиты от нашествия насекомых.
По словам специалиста, тараканы периодически активизируются, так как это является частью цикла их размножения.
"Они выбирают места с водой, где можно отложить яйца. В среднем яйца развиваются три месяца, но все зависит от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходятся на февраль. Второй пик будет летом", – пояснила Рославцева.
Эксперт посоветовала для защиты от насекомых перекрыть им основные пути. К примеру, поставить сеточки на вентиляционных отверстиях.
Она также добавила, что сейчас сформировалась популяция тараканов, которая устойчива к основным инсектицидам. Применять специалист рекомендовала обычные пищевые приманки, так как к ним у насекомых пока что нет высокой резистентности.
Ранее ученые из Цукубского университета в Японии создали тараканов-киборгов. Специалисты вживили в мадагаскарских тараканов кибернетические импланты с электродами, антенной, батареей и дисплеем. Разработчики рассказали, что тараканы могут переносить небольшие предметы и рисовать линии на бумаге. В дальнейшем их возможности хотят расширить.
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