"Спорная территория": "нашествие усатых"

В Сокольниках один из домов превратился в гигантский термитник. Все 16 этажей кишат насекомыми и тараканами, жалуются местные. Жить в таких условиях попросту невыносимо. Разносчики заразы проникают в квартиры, расползаются по шкафам и проникают даже в бытовую технику.

Аскер Гейдаров недавно отремонтировал квартиру, но тараканы пробрались и к нему. На жалобы местных коммунальщики не реагируют, жалуется Аскер. Якобы сотрудники УК провели дезинфекцию в подъезде, вместо того, чтобы обработать весь дом, от подвала до чердака.

Как избавиться от насекомых в доме? Об этом – в программе "Спорная территория".