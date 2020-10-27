Расселение жителей Черемушек по программе реновации начнется до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/В. Новиков

Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации в районе Черемушки. Дом расположен на улице Гарибальди, в нем оборудованы 90 квартир с улучшенной отделкой. По словам мэра, в новостройку смогут въехать 208 жителей расселяемой соседней пятиэтажки.

"В Черемушки пришла программа реновации. В этом году сдадим два дома, и начнется дальше волновое расселение. На месте снесенных домов будут строиться новые дома. К сожалению, стартовых домов еще не так много, и мы ищем возможности ускорить реновацию. <...> Поздравляю, надеюсь, что вы к Новому году въедете и будет новоселье в Новый год", – заявил Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что в новом доме первый этаж отдали под нежилые помещения для размещения магазинов, служб быта и прочих объектов обслуживания местных жителей. На территории дома оборудовали детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и пешеходными дорожками. Для удобства жителей в доме имеется подземный паркинг.

Собянин отметил, что всего по программе реновации построено 67 домов и еще свыше 260 зданий находятся на стадии проектирования. В программу реновации в районе Черемушки включены 119 пятиэтажек. Отмечается, что построенный фонд в полном объеме финансирует город.

"Никаких проблем нет, и никакого торможения по реновации нет и не будет. Будем делать максимально, насколько это возможно, быстро строить, сдавать дома. Проблема всегда только в том, чтобы разогнать эту волну, определить стартовые площадки. На этих стартовых площадках построить первые дома, потом вторые, третьи дома, и вот в три-четыре волны должны уложиться для того, чтобы нам закончить в плановые сроки", – добавил мэр.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о старте практической реализации программы реновации в Капотне. Данное решение принято по итогам заседания президиума городского правительства. В соответствии с ним будет снесено нежилое здание по адресу 2-й квартал Капотни, дом 21.

Данный участок превратится в площадку для строительства нового жилого здания площадью 9,6 тысячи квадратных метров. Дом по программе реновации также будет построен по адресу 1-й квартал Капотни, дом 8. Всего в рамках программы планируется снести 28 жилых домов и расселить жителей 1 676 квартир.

