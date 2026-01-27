В Раде пожаловались на отсутствие запрета на мультфильм "Маша и Медведь"

Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин в своем телеграм-канале пожаловался на то, что на Украине еще не запретили мультфильм "Маша и Медведь".

Впервые он предложил ограничить показ российского мультсериала в начале сентября 2025 года. При этом украинские СМИ сообщали, что YouTube-канал с этим мультфильмом стал самым популярным в стране. Версия в украинской озвучке была размещена на отдельном канале, у которого 18 миллионов подписчиков.

"Только за этот год он собрал более 800 миллионов просмотров. У нас прокремлевский проект "Маша и Медведь" до сих пор не под санкциями", – заявил Юрчишин.

Одновременно с этим он пожаловался на то, что в стране не ограничена работа Telegram, через который "дети покупают наркотики и закладывают взрывчатки". Депутат предложил наложить санкции как на мультфильм "Маша и Медведь", так и на другие российские продукты, а также установить возрастные ограничения для использования соцсетей.

Ранее ограничить просмотр "Маши и Медведя" в России предложил политолог, политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов. По его мнению, мультсериал про девочку, которая живет одна и воспитывается медведем, противоречит российским традиционным ценностям. Подобный сказочный пример может сформировать у юных зрителей неправильное понимание семейных отношений.

