Психолог Морозова вступилась за мультфильм "Маша и медведь" в ответ на призывы о запрете

Ограничить показ мультсериала "Маша и Медведь" на телевидении и стриминговых платформах призвали в России, причиной стало противоречие традиционным ценностям. Может ли популярный сюжет навредить детям и как выбрать мультфильм для ребенка, разбиралась Москва 24.
"Главная героиня живет без родителей"
Фото: кадр из сериала "Маша и Медведь"; режиссер – Олег Кузовков; производство – киностудия Animaccord Animation Studio
Мультсериал "Маша и Медведь" противоречит российским традиционным ценностям, заявил политолог, политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов. В связи с этим он призвал ограничить показ ленты на российском телевидении и стриминговых платформах.
По его мнению, сюжет, по которому Маша остается в лесу без родителей, а воспитывает ее медведь, может пагубно сказаться на представлении детей о полноценной и крепкой семье.
"Еще один эпизод, который я бы не показывал детям, особенно девочкам, – момент с медвежьей любовью. Медведица разбивает сердце хорошему мишке, отдавая предпочтение тому, у которого лапа крепче и букет богаче", – добавил Попов.
На фоне этого предложения писатель Олег Рой вместо запретов предложил добавить мультсериалу маркировку 12+. В настоящее время возрастные ограничения у анимационного проекта отсутствуют.
"Проект "Маша и медведь" – замечательный мультик, очень мной любимый. Но, на мой взгляд, он абсолютно взрослый: главная героиня совершает неоднозначные поступки. В силу юного возраста дети не могут их критически осмыслить – они их просто копируют", – рассказал Рой в разговоре с ТАСС.
Ранее общественный резонанс вызвал ответ умной колонки "Алиса" на вопрос о сюжете "Маши и медведя". Устройство сообщало, что девочка является призраком, который видим только животным. Более того, она якобы погибла от лап того самого медведя.
В пресс-службе "Яндекса", которая разрабатывает умные колонки, такие ситуации назвали единичными и добавили, что ошибки уже исправлены. Теперь она сообщает, что родители Маши уехали с другими детьми, но девочка не унывает. Пользователям также порекомендовали активировать детский режим при общении детей с устройством.
"Не способен навредить"?
В необходимости добавлять возрастное ограничение анимационному проекту усомнился первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, сообщает "Газета.ру".
Он выразил уверенность, что подобные предложения не несут в себе ничего, кроме пиара, и только провоцируют нездоровый интерес.
Детский психолог Мария Овчарова в беседе с Москвой 24 отметила, что, когда речь заходит о таких мультфильмах, многое может зависеть от интерпретации смотрящего.
"Можно увидеть, как эта девочка живет одна с медведем, без семьи. Можно посмотреть через призму, что Маша – приемный ребенок, а медведь старается проявлять заботу, воспитывать ее. Животные – друзья семьи. Тогда это уже история о адаптации, смелости и понимании ребенком, что в мире есть совершенно разные личности", – отметила психолог.
При этом она напомнила, как нынешние взрослые в детстве могли полярно воспринимать мультфильм "Ну, погоди!".
"Будучи детьми, многие смотрели его абстрактно, не думая ни о том, что волк курит, ни почему он бегает за зайцем. Дети не строят психологических портретов героев, у них часто нет тех мыслей и анализа, которые приходят с возрастом", – уточнила эксперт.
По мнению специалиста, куда большее внимание стоит обратить на ограничение просмотра детьми контента с явными проявлениями жестокости, которую тоже часто подают в виде анимации. А "Машу и Медведя" она назвала "добрым мультиком про самостоятельную девочку, где нет чего-то, что способно навредить психике ребенка".
"Для маленьких детей существуют специальные обучающие мультфильмы, можно включать их. Обычно там достаточно простая мораль и ее поясняют. К тому же есть элементы обучения. Например, дети с удовольствием смотрят "Фиксиков" или "ПинКод" (спин-офф мультфильма "Смешарики" – Прим. ред.) . Эти мультфильмы созданы для самых маленьких, они абсолютно безопасны и интересны", – добавила Овчарова.
При этом она напомнила, что рекомендованная длительность пребывания у экрана зависит от возраста. Детям до 6 лет нельзя смотреть больше двадцати минут, а от 6 до 12 – не более сорока минут. Подросткам от 13 до 17 лет не рекомендуется проводить перед экраном более двух часов, объяснила Овчарова.
Спорные же моменты мультфильма "Маша и Медведь" могут стать поводом для их обсуждения с детьми, отметила в беседе с Москвой 24 детский клинический психолог Елена Морозова.
По ее словам, в действительности не стоит позволять ребенку смотреть фильмы, которые его пугают, так как после просмотра он может плохо спать. Особенно восприимчивы к такого рода переживаниям дети до 8–10 лет.
"Не стоит забывать, что дети развиваются в своем темпе, который не всегда соответствует их реальному возрасту. Бывает пятилетние, которым доступны для понимания фильмы для девяти лет, а бывает и наоборот", – уточнила Морозова.
В целом, по мнению психолога, родителям сначала стоит смотреть мультфильмы вместе с детьми, чтобы пояснять происходящее и отвечать на вопросы ребенка.
"В дальнейшем дети должны обучаться выбирать, что они хотят смотреть, и понимать, что происходит, самостоятельно. Приучать к этому лучше постепенно, и у ребенка появятся собственные внутренние критерии оценки", – добавила психолог.
Запреты же на практике чаще приводят только к повышенному ажиотажу среди детей и подростков, заключила эксперт.