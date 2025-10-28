Психолог Морозова вступилась за мультфильм "Маша и медведь" в ответ на призывы о запрете

Ограничить показ мультсериала "Маша и Медведь" на телевидении и стриминговых платформах призвали в России, причиной стало противоречие традиционным ценностям. Может ли популярный сюжет навредить детям и как выбрать мультфильм для ребенка, разбиралась Москва 24.

"Главная героиня живет без родителей"

Мультсериал "Маша и Медведь" противоречит российским традиционным ценностям, заявил политолог, политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов. В связи с этим он призвал ограничить показ ленты на российском телевидении и стриминговых платформах.

По его мнению, сюжет, по которому Маша остается в лесу без родителей, а воспитывает ее медведь, может пагубно сказаться на представлении детей о полноценной и крепкой семье.





Вадим Попов политолог, политтехнолог и общественный деятель Начнем с того, что главная героиня живет одна, без родителей. Странный и опасный пример отчуждения для маленького ребенка. Во-вторых, Маша – капризная, меркантильная девочка, если не проблемная. В первой серии все животные ее боятся – почему?

"Еще один эпизод, который я бы не показывал детям, особенно девочкам, – момент с медвежьей любовью. Медведица разбивает сердце хорошему мишке, отдавая предпочтение тому, у которого лапа крепче и букет богаче", – добавил Попов.

На фоне этого предложения писатель Олег Рой вместо запретов предложил добавить мультсериалу маркировку 12+. В настоящее время возрастные ограничения у анимационного проекта отсутствуют.

"Проект "Маша и медведь" – замечательный мультик, очень мной любимый. Но, на мой взгляд, он абсолютно взрослый: главная героиня совершает неоднозначные поступки. В силу юного возраста дети не могут их критически осмыслить – они их просто копируют", – рассказал Рой в разговоре с ТАСС.

Ранее общественный резонанс вызвал ответ умной колонки "Алиса" на вопрос о сюжете "Маши и медведя". Устройство сообщало, что девочка является призраком, который видим только животным. Более того, она якобы погибла от лап того самого медведя.

В пресс-службе "Яндекса", которая разрабатывает умные колонки, такие ситуации назвали единичными и добавили, что ошибки уже исправлены. Теперь она сообщает, что родители Маши уехали с другими детьми, но девочка не унывает. Пользователям также порекомендовали активировать детский режим при общении детей с устройством.

"Не способен навредить"?

В необходимости добавлять возрастное ограничение анимационному проекту усомнился первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, сообщает "Газета.ру".





Александр Шолохов зампред комитета Госдумы по культуре Не могу похвастать, что видел всю серию, но из тех отрывков, которые знаю, у меня впечатления чего-то "только для взрослых" не возникло. Да и предложенный возраст вызывает недоумение сам по себе: на чем именно такое решение основано?

Он выразил уверенность, что подобные предложения не несут в себе ничего, кроме пиара, и только провоцируют нездоровый интерес.

Детский психолог Мария Овчарова в беседе с Москвой 24 отметила, что, когда речь заходит о таких мультфильмах, многое может зависеть от интерпретации смотрящего.

"Можно увидеть, как эта девочка живет одна с медведем, без семьи. Можно посмотреть через призму, что Маша – приемный ребенок, а медведь старается проявлять заботу, воспитывать ее. Животные – друзья семьи. Тогда это уже история о адаптации, смелости и понимании ребенком, что в мире есть совершенно разные личности", – отметила психолог.





Мария Овчарова детский психолог Навыки анализа у детей сформированы недостаточно, поэтому им будет проще, если в начале и конце серии рассказчик сформирует мораль истории. К примеру, так делали в передаче "Спокойной ночи, малыши".

При этом она напомнила, как нынешние взрослые в детстве могли полярно воспринимать мультфильм "Ну, погоди!".

"Будучи детьми, многие смотрели его абстрактно, не думая ни о том, что волк курит, ни почему он бегает за зайцем. Дети не строят психологических портретов героев, у них часто нет тех мыслей и анализа, которые приходят с возрастом", – уточнила эксперт.

По мнению специалиста, куда большее внимание стоит обратить на ограничение просмотра детьми контента с явными проявлениями жестокости, которую тоже часто подают в виде анимации. А "Машу и Медведя" она назвала "добрым мультиком про самостоятельную девочку, где нет чего-то, что способно навредить психике ребенка".

"Для маленьких детей существуют специальные обучающие мультфильмы, можно включать их. Обычно там достаточно простая мораль и ее поясняют. К тому же есть элементы обучения. Например, дети с удовольствием смотрят "Фиксиков" или "ПинКод" (спин-офф мультфильма "Смешарики" – Прим. ред.) . Эти мультфильмы созданы для самых маленьких, они абсолютно безопасны и интересны", – добавила Овчарова.

При этом она напомнила, что рекомендованная длительность пребывания у экрана зависит от возраста. Детям до 6 лет нельзя смотреть больше двадцати минут, а от 6 до 12 – не более сорока минут. Подросткам от 13 до 17 лет не рекомендуется проводить перед экраном более двух часов, объяснила Овчарова.

Спорные же моменты мультфильма "Маша и Медведь" могут стать поводом для их обсуждения с детьми, отметила в беседе с Москвой 24 детский клинический психолог Елена Морозова.





Елена Морозова детский клинический психолог На мой взгляд, мультфильм очень милый, симпатичный, с хорошим юмором. Да, иногда он, как и главная героиня, бывает дерзким, но дети тоже так себя ведут. Это повод просто пообщаться с ребенком о том, какие модели поведения стоит воспроизводить, а какие нет. Понимание нормальной здоровой семьи это никак не может испортить.

По ее словам, в действительности не стоит позволять ребенку смотреть фильмы, которые его пугают, так как после просмотра он может плохо спать. Особенно восприимчивы к такого рода переживаниям дети до 8–10 лет.

"Не стоит забывать, что дети развиваются в своем темпе, который не всегда соответствует их реальному возрасту. Бывает пятилетние, которым доступны для понимания фильмы для девяти лет, а бывает и наоборот", – уточнила Морозова.

В целом, по мнению психолога, родителям сначала стоит смотреть мультфильмы вместе с детьми, чтобы пояснять происходящее и отвечать на вопросы ребенка.

"В дальнейшем дети должны обучаться выбирать, что они хотят смотреть, и понимать, что происходит, самостоятельно. Приучать к этому лучше постепенно, и у ребенка появятся собственные внутренние критерии оценки", – добавила психолог.

Запреты же на практике чаще приводят только к повышенному ажиотажу среди детей и подростков, заключила эксперт.

