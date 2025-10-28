В России призвали ограничить показ мультфильма "Маша и Медведь"

Фото: кадр из мультфильма "Маша и Медведь"; режиссеры – Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов; производство – Анимаккорд

Российским телезрителям и пользователям стриминговых платформ следует ограничить просмотр мультфильма "Маша и Медведь". Об этом изданию "Абзац" заявил политолог, политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов.

По его мнению, мультсериал про девочку, которая живет одна и воспитывается медведем, противоречит российским традиционным ценностям. Подобный сказочный пример может сформировать у юных зрителей неправильное понимание семейных отношений, опасается общественник.

"Этот продукт нельзя показывать детям. В нем россыпь вредных смыслов", – считает Попов.

В качестве примера он привел поведение и характер Маши. По его словам, она капризная и меркантильная девочка, которую побаиваются все звери в лесу. А серия, где главная героиня истерикой заставляет волков лечиться, вообще показывает жестокое обращение с животными.

Поведение других персонажей тоже вызывает у Попова вопросы. В одном из эпизодов Медведица разбивает сердце Медведю, отдавая предпочтение тому, "у которого лапа крепче и букет богаче". Такое, как подчеркивает общественный деятель, нельзя демонстрировать детям, особенно девочкам.



Он добавил, что вносить мультфильм в реестр запрещенных картин пока рано, но неоднозначных по смыслу эпизодов в "Маше и Медведе" предостаточно.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений похвалил американский сериал "Симпсоны", а российские мультфильмы раскритиковал за недостаточное продвижение семейных ценностей, потому что якобы большинство сюжетов развивается на фоне переживаний одинокого человека. Священнослужитель предложил на законодательном уровне запретить пропаганду бездетности.

