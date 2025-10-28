Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 12:07

Культура

В России призвали ограничить показ мультфильма "Маша и Медведь"

Фото: кадр из мультфильма "Маша и Медведь"; режиссеры – Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов; производство – Анимаккорд

Российским телезрителям и пользователям стриминговых платформ следует ограничить просмотр мультфильма "Маша и Медведь". Об этом изданию "Абзац" заявил политолог, политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов.

По его мнению, мультсериал про девочку, которая живет одна и воспитывается медведем, противоречит российским традиционным ценностям. Подобный сказочный пример может сформировать у юных зрителей неправильное понимание семейных отношений, опасается общественник.

"Этот продукт нельзя показывать детям. В нем россыпь вредных смыслов", – считает Попов.

В качестве примера он привел поведение и характер Маши. По его словам, она капризная и меркантильная девочка, которую побаиваются все звери в лесу. А серия, где главная героиня истерикой заставляет волков лечиться, вообще показывает жестокое обращение с животными.

Поведение других персонажей тоже вызывает у Попова вопросы. В одном из эпизодов Медведица разбивает сердце Медведю, отдавая предпочтение тому, "у которого лапа крепче и букет богаче". Такое, как подчеркивает общественный деятель, нельзя демонстрировать детям, особенно девочкам.

Он добавил, что вносить мультфильм в реестр запрещенных картин пока рано, но неоднозначных по смыслу эпизодов в "Маше и Медведе" предостаточно.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений похвалил американский сериал "Симпсоны", а российские мультфильмы раскритиковал за недостаточное продвижение семейных ценностей, потому что якобы большинство сюжетов развивается на фоне переживаний одинокого человека. Священнослужитель предложил на законодательном уровне запретить пропаганду бездетности.

Читайте также


культуракино

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика