Екатеринбургский митрополит похвалил "Симпсонов" и раскритиковал российские мультфильмы

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений похватил американский сериал "Симпсоны" и раскритиковал российские мультфильмы за недостаточное продвижение семейных ценностей. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Большинство современных сюжетов разворачивается на фоне переживаний одинокого человека, реже – человеческой пары или на фоне детских травм", – сказал митрополит на Международном женском форуме в Екатеринбурге.

Он предложил на законодательном уровне запретить пропаганду бездетности, которая, по его мнению, часто присутствует в культурных произведениях. Кроме того, продолжил митрополит, дети редко видят в мультфильмах "позитивный образ многодетной и благополучной семьи".

В качестве примера он привел ситком "Симпсоны", который на протяжении 36 сезонов показывает "любящую и крепкую семью с тремя детьми".

"А вымирающая Россия не создала ничего похожего", – высказался митрополит.

По его словам, в мультсериале "Смешарики" персонажи "хоть и дружат, но живут по одному" и при этом являются счастливыми. В мультфильме "Маша и Медведь" главная героиня "настолько самостоятельна, что не знает, есть ли у нее семья", указал митрополит. Он подчеркнул, что не критикует указанные произведения, поскольку в основном они являются поучительными.

В разговоре с Daily Storm соавтор "Смешариков" Илья Попов объяснил, что мультсериал максимально пытается показать индивидуальность каждого персонажа.

"По большому счету если посмотреть, то "Смешарики" – это одна большая семья. Неслучайно этот сериал смотрят огромное количество российских семей, где и взрослые (родители, бабушки и дедушки. – Прим. ред.), и дети узнают в каждом из героев себя", – уточнил он.

Попов отметил, что в произведении не показывается одна семья, живущая в общем доме. Это собирательный образ.

"Точно могу сказать, что "Смешарики" – один из тех сериалов, который однозначно и несет семейные ценности, и укрепляет семьи в рамках семейного просмотра", – добавил продюсер.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко согласилась со словами митрополита о том, что в российских фильмах недостаточно развивается тема дружной семьи.

"У нас есть фильмы, где кот Матроскин строит семью, в которую входит Федор, входит пес, входят там еще какие-то персонажи. Но примеров преодоления сложностей в дружной семье я так сразу и не припомню", – цитирует депутата "Газета.ру".

Парламентарий считает, что следует обратиться к аниматорам, чтобы те сделали сценарий "на эти темы".

Ранее депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил перестать показывать западные фильмы, посвященные изменам и сомнениям перед свадьбой. По его мнению, подобные истории негативно влияют на умы зрителей, провоцируя страх перед созданием семьи. Он счел необходимым продвигаться в массы фильмы и телепрограммы, показывающие положительные примеры крепких и любящих семей.

