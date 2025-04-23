Депутат Иванов призвал не показывать в России западные фильмы об изменах

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Депутат Брянской областной думы и руководитель движения "Россия Православная" Михаил Иванов заявил, что необходимо перестать показывать западные фильмы, посвященные изменам и сомнениям перед свадьбой. Об этом сообщает News.ru.

По мнению депутата, такие истории негативно влияют на умы зрителей, провоцируя страх перед созданием семьи.

"От старых фильмов, таких как "Свадебный переполох", "Сбежавшая невеста" или "Полночь в Париже", до более современных, например "Моя вторая половинка" 2021 года, – все они эксплуатируют сюжеты о метаниях, изменах и страхе перед обязательствами", – подчеркнул Иванов.

Депутат добавил, что подобный контент стоит оценивать критически. По его словам, продвигать в массы необходимо фильмы и телепрограммы, которые показывают положительные примеры крепких и любящих семей, а также воспитывают в зрителях уважение к семейным ценностям, любовь и ответственность.

Ранее Иванов выступил с предложением ограничить пиар турецких сериалов, поскольку они наносят вред традиционным отечественным ценностям. Чиновник обратил внимание, что на российских онлайн-платформах и рекламных баннерах все чаще можно увидеть анонсы турецких телешоу.

Однако, по мнению Иванова, эти программы пропагандируют модели поведения, которые не соответствуют ценностям крепкой семьи и верности, что может негативно влиять на молодежь.

