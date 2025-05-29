Путин назвал семейные ценности непреложными для россиян

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Настоящие семейные ценности для россиян непреложны, заявил Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, отмеченными государственными наградами.

"Как бы кто ни пытался в современном мире их оспорить или отменить", – указал президент РФ.

Кроме того, лидер государства заявил о необходимости создавать особые условия для многодетных семей. Он подчеркнул, что власти постоянно дополняют меры поддержки и выстраивают их комплексную систему.

Ранее Путин рассказывал, что важнейшей задачей для страны является сбережение российского народа, его культуры и духовности. По словам российского лидера, государственные награды являются важным знаком того, что такие люди нужны России.

За последние 2 года число многодетных семей в стране выросло в 1,2 раза. Кроме того, в 2024 году сохранился рост рождений третьих и последующих детей – на 1,1% к предыдущему году. При этом для 67% жителей страны крепкая семья является приоритетной ценностью, а все больше семейных пар планируют рождение детей в 2025 году.

