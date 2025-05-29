Путин поделился секретом счастливой жизни и успеха

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Рожденным в любви детям гарантированы счастливая жизнь и успех. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своей встречи с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными звания "Мать-героиня".

Как напомнил глава государства, любовь лежит в основе христианства и жизни. Он также добавил, что это чувство находится в центре любой семьи.

При этом формула любви "как же я мог жить без тебя" составляет семейные и в целом традиционные ценности – так Путин прокомментировал слова одной из участниц встречи, которая данной фразой выразила свое отношение к детям.

"Это просто удивительно красивая формула любви. И к детям, и вообще к членам своей большой семьи, и к людям", – поделился президент.

Он пожелал счастья и поздравил всех участников встречи с приближающимся Днем защиты детей, а также с государственными наградами. Путин подчеркнул, что в дальнейшем попросит коллег поработать с участниками встречи.

"И тем, кто сможет, захочет это сделать, мы с удовольствием организуем вам поездку в Москву. Целиком со всеми вашими замечательными большими коллективами семейными", – заключил Путин.

В ходе встречи президент также рассказал, что он делает, чтобы хорошо выглядеть. Отвечая на вопрос матери-героини из Крыма, Путин поделился, что наличие целей в жизни всегда дисциплинирует и держит в тонусе.

Встреча прошла 29 мая в режиме видеоконференции. В рамках встречи Путин заявил о необходимости создавать условия для многодетных семей.

Кроме того, президент отметил, что истинные семейные ценности остаются для РФ и народа непреложными, кто бы ни пытался их оспорить или отменить.