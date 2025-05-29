Путин не ответил на телефонный звонок во время общения с семьями

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин не ответил на телефонный звонок во время общения с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными звания "Мать-героиня". Встреча прошла 29 мая в режиме видеоконференции.

Телефон зазвонил, когда Путин общался с матерью-героиней из Ингушетии Марьям Хамхоевой и ее мужем Бесланом Боголовым, пара воспитывает 11 детей. Глава государства посмотрел, кто звонит, но трубку не взял.

Телефон продолжал звонить, тогда Путин вновь посмотрел на него, взял трубку, но ничего не ответил собеседнику. Он положил трубку на место и вернулся к разговору с детьми.

Российский лидер во время встречи также заявил о необходимости создавать особые условия для многодетных семей. По его словам, власти регулярно дополняют меры поддержки и выстраивают их в комплексную систему.

Подлинные семейные ценности остаются для государства и народа непреложными. Крепкие и дружные семьи всегда будут оплотом и гордостью, подчеркнул Путин.