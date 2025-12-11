Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 15:59

Политика

В МИД России предупредили Польшу о последствиях в связи с арестом археолога Бутягина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Польшу о последствиях в связи с арестом российского археолога Александра Бутягина.

Дипломат назвала действия польских правоохранителей "политизированной акцией". Захарова выразила надежду на то, что в Варшаве осознают всю абсурдность обвинений, выдвинутых в адрес археолога.

Сотрудники российского посольства уже навестили Бутягина. Они находятся на связи с адвокатом ученого, уточнила Захарова.

Спецслужбы Польши задержали Бутягина по запросу Украины на прошлой неделе. Предварительно, ему предъявлено обвинение в "уничтожении культурного наследия" во время проведения раскопок в Крыму. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время Бутягин арестован. Его адвокат уже обжаловал вердикт польского суда об аресте ученого. В свою очередь, правоохранители в Польше ожидают запроса Украины на экстрадицию археолога. Известно, что он был приглашен на чтение курса лекций по теме "Последний день Помпеи" в Прагу, Амстердам, Варшаву и Белград.

В Кремле уже заявили, что Москва будет защищать по дипломатическим каналам интересы Бутягина. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, основная задача на данный момент – добиться освобождения археолога.

Читайте также


политика

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика