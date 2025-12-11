В МИД России предупредили Польшу о последствиях в связи с арестом археолога Бутягина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Польшу о последствиях в связи с арестом российского археолога Александра Бутягина.

Дипломат назвала действия польских правоохранителей "политизированной акцией". Захарова выразила надежду на то, что в Варшаве осознают всю абсурдность обвинений, выдвинутых в адрес археолога.

Сотрудники российского посольства уже навестили Бутягина. Они находятся на связи с адвокатом ученого, уточнила Захарова.

Спецслужбы Польши задержали Бутягина по запросу Украины на прошлой неделе. Предварительно, ему предъявлено обвинение в "уничтожении культурного наследия" во время проведения раскопок в Крыму. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время Бутягин арестован. Его адвокат уже обжаловал вердикт польского суда об аресте ученого. В свою очередь, правоохранители в Польше ожидают запроса Украины на экстрадицию археолога. Известно, что он был приглашен на чтение курса лекций по теме "Последний день Помпеи" в Прагу, Амстердам, Варшаву и Белград.

В Кремле уже заявили, что Москва будет защищать по дипломатическим каналам интересы Бутягина. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, основная задача на данный момент – добиться освобождения археолога.

