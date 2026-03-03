КСИР заявил об ударе дронами и ракетами по авиабазе США в Бахрейне

Фото: ТАСС/AP/Bernat Armangue

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударе по американской авиабазе в районе Шейх-Иса в Бахрейне. Заявление распространило государственное телевидение Ирана.

По данным КСИР, при атаке были использованы 20 беспилотников и 3 баллистические ракеты. В корпусе утверждают, что в результате удара разрушено командно-штабное здание авиабазы и сожжены топливные цистерны.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ на это Тегеран начал наносить ракетные удары по Израилю и военным объектам США, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Также КСИР пригрозил уничтожить любое судно, которое попытается проплыть через Ормузский пролив. В первую очередь речь идет о нефтяных танкерах. Кроме того, ранее стало известно, что на военной базе в Абу-Даби произошел пожар после обстрела со стороны Ирана. В результате никто не пострадал.