MWM: Норвегия подняла в небо истребители для сопровождения "Русских витязей"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Норвежские истребители F-35A поднялись в небо в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем для якобы сопровождения российских самолетов. Об этом сообщает RT со ссылкой на американский журнал Military Watch Magazine.

По данным СМИ, в воздухе были замечены 2 российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС и их истребители прикрытия Су-35 из группы "Русские витязи".

F-35A якобы установили визуальный контакт и осуществили контролируемое сопровождение, пока российские самолеты находились за пределами воздушного пространства Норвегии, говорится в статье.

Ранее российские Ту-95МС провели плановый 14-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Сопровождение обеспечили экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ. При этом на некоторых участках маршрута ракетоносцев сопровождали самолеты иностранных государств.