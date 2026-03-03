КСИР заявил, что атаковал 160 американских военнослужащих в Дубае

Фото: ТАСС/Zuma

Корпус стражей исламской революции (КСИР), входящий в элитные структуры вооруженных сил Ирана, заявил об атаке на группу американских военнослужащих в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает иранское агентство INA.

Уточняется, что объектом удара стало "скопление живой силы американской армии" на территории Дубая. По данным КСИР, в указанном районе находились 160 военнослужащих США.

Для нападения использовались БПЛА. Информация о возможных потерях или пострадавших среди американских военных не приводится.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ на это Тегеран начал наносить ракетные удары по Израилю и военным объектам США, расположенных в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По последним данным в ходе боевых действий погибли 6 американских военных. Они стали жертвами первых ответных ударов со стороны Ирана и до настоящего момента считались пропавшими без вести.