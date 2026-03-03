Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев укусов клещей в Москве

Фото: depositphotos/sasel77

В столице пока не зафиксировано случаев укусов людей клещами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного подразделения Роспотребнадзора.

Самой главной причиной отсутствия подобных эпизодов, как пояснили в ведомстве, является продолжение спячки паукообразных.

Тем не менее Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики клещевого энцефалита. В частности, перед поездкой в регионы с высоким риском заражения специалисты настоятельно рекомендуют сделать прививку.

Также меры предосторожности стоит соблюдать и при посещении лесопарков после таяния снега.

"Выбирайте закрытую одежду <...>. На голову предпочтительно надеть капюшон или головной убор. Одежда должна быть светлой, с длинными рукавами, манжетами и воротниками, плотно прилегающими к телу. На ноги лучше надеть сапоги. При возможности – использовать репелленты", – заключили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о поступающих обращениях в российские больницы по поводу присасывания клещей. В связи с этим глава федеральной службы провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и подведомственных учреждений ведомства.

Из-за таяния снега, которое может спровоцировать перемещение мелких млекопитающих в населенные пункты и жилые постройки, а также с началом сезона активности клещей, Роспотребнадзор поручил усилить зооэнтомологический мониторинг.