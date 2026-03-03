Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 марта, 17:43

Шоу-бизнес

Актер из "Зловещих мертвецов" Брюс Кэмпбелл рассказал, что у него рак

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Американский актер Брюс Кэмпбелл, известный по роли Эша Уильямса в сериале "Зловещие мертвецы", сообщил, что у него диагностировали рак. Пост об этом он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

67-летний артист не стал раскрывать тип заболевания, но отметил, что оно поддается лечению, хотя полностью неизлечимо.

Кэмпбелл заявил, что не будет вдаваться в подробности. Он уточнил, что решился на публичное заявление не ради сочувствия или советов, а чтобы предотвратить распространение ложной информации, а также в связи с профессиональными планами.

Он подчеркнул, что лечение внесет коррективы: публичные мероприятия, контракты и работа в целом отойдут на второй план.

Актер добавил, что планирует максимально восстановиться летом, чтобы осенью отправиться в промотур с фильмом "Эрни и Эмма". Некоторые летние проекты пришлось отменить, признался Кэмпбелл, так как совмещать лечение и профессиональные обязательства не всегда возможно.

Ранее американский актер Ченнинг Татум, известный по фильмам "Шаг вперед", "Мачо и ботан" и "Клятва", опубликовал в Instagram фото, сделанное в больнице. По данным СМИ, судя по рентгеновским снимкам, хирурги установили в его ключицу винт.

